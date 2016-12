Vacanze a Rimini, famiglie truffate

Due famiglie, una di Torino e una di Como, e un gruppo di ragazzi di Brescia, sono rimasti vittime di una truffa per l'affitto di una casa al mare che in realtà non esisteva. Su un noto sito di annunci avevano tutti infatti trovato un'offerta speciale per la settimana di Ferragosto sulla Riviera romagnola. Ma quando i turisti sono arrivati all'indirizzo indicato non hanno trovato altro che la spiaggia libera.