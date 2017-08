Uova al pesticida, sequestri preventivi a Parma e Bologna

Tre lotti di prodotti alimentari derivati da uova provenienti da Germania, Belgio e Olanda sequestrati in via cautelativa a Bologna e Parma. A darne notizia è la Regione Emilia-Romagna, che parla di "massima collaborazione con ministero e Nas". La Regione, spiega l'assessore alla Sanità, Sergio Venturi, "è pronta a mettere in campo tutti controlli e le azioni necessarie, a cominciare dai campionamenti che faremo partire nei prossimi giorni".