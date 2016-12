Ucciso a Parma, arrestato il cognato

14:26 - I carabinieri hanno arrestato Luciano Bonazzoli, 48enne di Gottolengo, nel Bresciano, con l'accusa di essere l'assassino del cognato, il 43enne cremonese Giorgio Gobbi, trovato morto il 6 dicembre nel bagagliaio della sua auto in un parcheggio alla periferia nord di Parma. Il movente, secondo gli investigatori, sono i debiti di gioco che l'uomo ha pagato vendendo i gioielli e gli orologi della vittima.

Gobbi è stato ucciso da due colpi di pistola sparati a bruciapelo al volto e all'addome. L'omicidio sarebbe avvenuto nell'azienda di prevenzione infortunistica Luma di Viadana, a Mantova, di cui Bonazzoli è titolare. Un delitto organizzato nei minimi dettagli, tanto che Bonazzoli aveva provveduto anche a spegnere le telecamere di videosorveglianza dell'azienda, offrire un pranzo ai propri dipendenti per avere la certezza assoluta di essere solo con la propria vittima e infine caricare il cadavere nel bagagliaio dell'auto per trasportarla lontano.



"Per quanto ci ha riferito Bonazzoli, lui aveva paura delle possibili ritorsioni del cognato visto che i gioielli sottratti avevano una valore complessivo di circa 150 mila euro". A riferirlo è stato Gennaro Micillo, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Parma. "Temeva una reazione forte - aggiunge - e così ha organizzato l'omicidio". Bonazzoli è accusato di omicidio premeditato, occultamento di cadavere, porto e detenzione illegale di armi.