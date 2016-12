Uccise prostituta a Piacenza, preso dopo 15 anni di latitanza

Dopo avergli dato la caccia per 15 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza hanno arrestato Erjon Sejdiraj, albanese di 37 anni, ricercato dal febbraio 2000 per aver ucciso una prostituta ecuadoriana, Betty Yadira Ponce Ramirez. La giovane era stata brutalmente assassinata in riva al fiume Po, a Piacenza. L'uomo si era poi rifugiato in Belgio. A tradirlo è stata una telefonata fatta qualche tempo fa ai suoi parenti in Italia.