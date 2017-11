Trovato a Barcellona lo studente Carlo Nuzzi, sta bene

Carlo Nuzzi, scomparso nella notte tra venerdì e sabato, è stato ritrovato. Il 28enne studente di Farmacia all'università di Bologna ha telefonato alla famiglia dicendo di trovarsi a Barcellona e di essersi allontanato volontariamente. I genitori e gli amici hanno contattato alcuni conoscenti che risiedono nella città spagnola per farlo ospitare in attesa del suo rientro in Italia.

Carlo Nuzzi non era tornato venerdì sera nell'appartamento che condivideva con altri studenti a Bologna. A lanciare l'allarme sono stati gli amici che hanno pubblicato un annuncio su Facebook chiedendo a chiunque avesse informazioni sul ragazzo di segnalarle.



Il padre: "Sono felicissimo" - Il padre, Antonio Nuzzi, ha manifestato così la sua gioia: "Sono felicissimo - ha detto appena ricevuta la notizia -, lo voglio riabbracciare al più presto. Adesso non mi interessa sapere perché lo ha fatto, anche se sicuramente i motivi saranno quelli che immaginiamo".



Il motivo dell'allontanamento - L'ipotesi principale era che il ragazzo si fosse allontanato volontariamente per problemi legati all'andamento degli studi universitari. I genitori erano infatti convinti che il ragazzo fosse vicino alla laurea in Farmacia. In realtà a Carlo mancavano ancora molti esami da sostenere.