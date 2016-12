25 dicembre 2014 Trovata tanica sospetta sulla Tav Milano-Bologna: polizia indaga Era piena di gasolio, nuovo inquietante episodio dopo il caos di martedì scorso. Ma per il Pm non ci sarebbe un collegamento fra i due episodi Tweet google 0 Invia ad un amico

13:12 - Episodio inquietante a sole 48 ore dal caos ferroviario causato da 4 incendi dolosi nei pressi di una stazione della Tav Milano-Bologna: una tanica contenente gasolio è stata rinvenuta al chilometro 15,9 nella zona di Samoggia. La conferma è arrivata anche da Ferrovie dello Stato. Sul caso indagano gli stessi inquirenti che si occupano della vicenda roghi.

Pm: "Nessun collegamento con roghi alla stazione" - "Ogni ipotesi di collegamento al momento è privo di riscontro". Così il procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini in merito all'ipotesi di una correlazione tra il ritrovamento della tanica vicino ai binari Av a Samoggia, e i roghi dolosi di mercoledì alla stazione di Santa Viola. Samoggia si trova a circa 12 chilometri di distanza dalla stazione di Santa Viola. Anche per questo per chi indaga non ci sarebbe legame tra gli episodi.



La Digos nelle case di alcuni anarchici - Proseguono senza sosta le indagini della Digos, coordinate dal procuratore capo Roberto Alfonso e dal Pm Antonella Scandellari del gruppo "Istituzioni e terrorismo". L'inchiesta sul rogo doloso nella stazione di Santa Viola è a carico di ignoti per pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento seguito da incendio. Non è contestata per ora l'aggravante eversiva, ma nel mirino c'è la matrice anarchica, anche se le quattro perquisizioni svolte ieri a Bologna nelle abitazioni di persone ritenute vicine a quest'area non hanno avuto esito positivo per l'indagine. Le case sono state trovate particolarmente in ordine.



A Bologna sono in corso accertamenti sulle telecamere della zona, sperando di rintracciare qualche immagine del gruppetto mentre si avvicina o si allontana dal luogo dove ha colpito. Sono stati avviati anche controlli su tabulati e si seguono piste di altre indagini recenti su gruppi della stessa area. Si spera, soprattutto, che da parte degli autori dell'azione incendiaria sia stato commesso un errore.