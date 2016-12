Treno deraglia nel Ferrarese

19:15 - Nessun ferito, ma tanta paura per il deragliamento di un treno locale della linea Ferrara-Codigoro che trasportava soprattutto studenti pendolari: il treno è deragliato nei pressi della stazione di Quartesana. Non ci sono stati feriti. Il convoglio della Fer/Tper viaggiava a velocità moderata proprio per l'arrivo in stazione. Ora le cause dell'incidente sono al vaglio dei tecnici dell'azienda trasporti.