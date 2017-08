Travolta da auto dopo essere scesa da bus,bimba grave nel Ferrarese

Una bambina di nove anni è stata investita da un'auto dopo essere scesa dal pullmino con cui rientrava da un campo estivo. L'incidente è successo a Ostellato, nel Ferrarese. La bimba, residente nella zona, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata.