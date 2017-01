Terrorismo, espulso 26enne tunisino residente a Ravenna

Un 26enne tunisino residente a Ravenna, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo perché sposato con una cittadina italiana, è stato espulso per "motivi di sicurezza dello Stato". L'uomo, che non conviveva più con la moglie, è stato rimpatriato con un volo per Tunisi. Secondo quanto accertato, aveva stretto amicizia "virtuale" con un aspirante foreign fighter tunisino sottoposto a fermo nel 2015 e attualmente detenuto per reati di terrorismo.