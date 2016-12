Terremoto tra Forlì e Arezzo

01:31 - Uno sciame sismico, con otto scosse percepite, è in corso tra Toscana ed Emilia Romagna, tra le province di Forlì ed Arezzo. Al momento, la scossa di terremoto più rilevante è stata di magnitudo 3.2, registrata alle 00.23, con ipocentro a 15,6 km di profondità ed epicentro in prossimità di Bagno di Romagna e Verghereto, nel Forlivese, e Chiusi della Verna, nell'Aretino. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.