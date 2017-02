Tafferugli all'università di Bologna, arrestati due attivisti

Due attivisti dei collettivi bolognesi sono stati arrestati dopo i tafferugli di venerdì pomeriggio all'università. In manette un ragazzo e una ragazza, tra i più attivi nella prima fila del corteo quando c'è stato il contatto con le forze dell'ordine in via Zamboni e sono stati lanciati petardi e altri oggetti. Rispondono di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e saranno processati per direttissima sabato.