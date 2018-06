Svaligiata l'abitazione dello chef Bottura: moglie e figlio erano in casa

L'abitazione modenese dello chef Massimo Bottura è stata svaligiata giovedì notte. Quando i ladri sono entrati in azione, il celebre cuoco non era in casa per impegni di lavoro. Nell'immobile, come riporta la stampa locale modenese, si trovavano però la moglie e il figlio, entrambi a letto. Proprio il ragazzo avrebbe visto i malviventi, rimanendo però immobile per evitare reazioni violente.