Stupro Rimini,Gip convalida arresto

Il Gip del Tribunale di Rimini, Fiorella Casadei, ha convalidato l'arresto del senegalese di 27 anni accusato di aver stuprato una turista lombarda sulla spiaggia la notte di Ferragosto. Il giudice ha infatti ritenuto attendibile, "coerente, pacata, senza acredine né senso di vendetta", la denuncia della ragazza e ha disposto la custodia cautelare in carcere per Seck Massow, residente a Novara, in Italia con regolare permesso di soggiorno.