Studentessa invita parenti alla laurea ma scompare: ricerche a Bologna

Ha invitato parenti e amici alla sua festa di laurea in Astronomia, dicendo a tutti che li avrebbe preceduti in facoltà. Ma quando gli invitati sono arrivati all'ateneo di Bologna, non hanno trovata la studentessa. Dopo averla attesa invano, hanno sporto ai carabinieri denuncia di scomparsa. I militari, che hanno avviato le ricerche della 25enne, hanno scoperto che dei 170 crediti necessari per laurearsi, in realtà ne aveva conseguiti solo 18.