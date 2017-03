Strage di Bologna, chiesta archiviazione dell'inchiesta sui mandanti

La Procura di Bologna ha firmato la richiesta di archiviazione per l'inchiesta sui mandanti dell'attentato alla stazione del 2 agosto 1980, nel quale morirono 85 persone. Si tratta di un fascicolo a carico di ignoti, nato da esposti-dossier presentati dall'associazione dei familiari delle vittime. Come esecutori della strage sono stati condannati in via definitiva gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.