Strage del rapido 904, l'avvocato difensore: "Totò Riina sta malissimo"

13:00 - "Il mio assistito Totò Riina sta malissimo e a giorni faremo un'iniziativa per la sua salute". Lo ha detto l'avvocato Luca Cianferoni, difensore di Riina, a margine del processo sulla strage del rapido 904. Si tratterà di "una richiesta, lasciatemi stare sul vago", ha aggiunto Cianferoni. Il boss è imputato come mandante della strage in cui morirono 16 persone e ci furono decine di feriti.

"E' urgente occuparsi della sua salute", ha aggiunto l'avvocato Cianferoni raggiunto telefonicamente poiché nel frattempo ha dovuto lasciare l'udienza per altri impegni professionali. Il difensore di Totò Riina farà una specifica istanza al tribunale di sorveglianza di Bologna. Il boss, detenuto in carcere a Parma, ha avuto due infarti, ha una forma di Parkinson e problemi al fegato.