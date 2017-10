Strage Bologna, Cavallini a giudizio 38 anni dopo

A 38 anni dalla strage della stazione di Bologna, in cui persero la vita 85 persone, ci sarà un nuovo processo per uno degli accusati di coinvolgimento nell'attentato. Il gup Alberto Ziroldi ha rinviato a giudizio l'ex Nar, Gilberto Cavallini, con udienza fissata il 21 marzo 2018. La Procura gli contesta di aver dato supporto a Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati per l'esplosione.