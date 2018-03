Stalking e lesioni gravi, chiesto il rinvio a giudizio per il magistrato Bellomo

La Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Bellomo , consigliere di stato destituito , e Davide Nalin, pm di Rovigo sospeso dal ruolo, accusati di stalking e lesioni personali gravi. La richiesta è giunta al termine delle indagini per la vicenda della 32enne piacentina che si era rivolta alla magistratura per denunciare molestie durante la partecipazione a un corso di formazione.

La giovane donna aveva richiesto di partecipare alla scuola di formazione "Diritto e scienza" e, dopo un esposto del padre, si era rivolta alla magistratura per denunciare di persona i comportamenti vessatori nei suoi confronti.



Bellomo pretendeva resoconti sulla vita sessuale della 32enne - Secondo i magistrati inquirenti, la 32enne sarebbe stata sottoposta a interrogatori di vario genere, anche incrociati, sulla precedente vita sessuale, con la richiesta di predisporre una tabella con indicazione di luoghi, frequenza e modalità. La borsista, a maggio 2016, venne anche insultata per il "basso punteggio algoritmico" registrato dagli ex fidanzati.



Le "regole" della scuola per le ragazze - La vicenda per cui è arrivato il rinvio a giudizio è legata anche a diverse deposizioni di altre ragazze ascoltate dalla squadra mobile di Piacenza in questi ultimi mesi, da quando cioè è emerso il caso dei presunti atteggiamenti, tenuti in particolare proprio da Bellomo, nei confronti delle ragazze che, per ottenere un contratto di borsa di studio, avrebbero rispettato vincoli pressanti di natura personale, come il divieto di sposarsi pena l'espulsione dal corso diretto dal consigliere oppure il famigerato "dress code", fatto di tacchi alti e minigonne.



Si trattava, secondo i pm, di un "addestramento", con un controllo sulla vita privata, anche e soprattutto sentimentale, ricatti e regole talmente rigide, spesso con lo scopo di soddisfare le sole pretese dello stesso Bellomo. Proprio l'imposizione di queste regole ha determinato la malattia della studentessa piacentina, malattia dovuta a un gravissimo stato di stress e ansia.