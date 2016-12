Sorelle nel fiume, morta la terza

Non ce l'ha fatta Khaoula Louahbi, la 21enne di origine marocchina ricoverata dal 4 agosto nella Neurorianimazione dell'Ospedale di Baggiovara di Modena. La ragazza era stata recuperata dai soccorritori dal fiume Secchia in gravissime condizioni. Nel tragico bagno nel corso d'acqua vicino a casa altre due sorelle, di 18 e 9 anni, erano annegate quello stesso giorno. I medici di Modena "esprimono ai familiari sincero cordoglio per la scomparsa".