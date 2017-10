Sfregiata da ex, Gessica Notaro: non lo odio, solo indifferenza

"Nonostante il male che mi ha fatto, è una persona di cui sono stata molto innamorata e non riesco ad odiarlo, ma non lo posso perdonare. Quello che rimane è solo indifferenza". Così Gessica Notaro parlando dell'ex fidanzato Eddy Tavares, condannato a 10 anni per averla sfregiata con l'acido. "Non conta quanti anni, ormai mi ha rovinata e su questo non c'è niente da aggiungere", ha quindi detto commentando a Pomeriggio Cinque la sentenza dei giudici.