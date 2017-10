Sfregiata con acido, Notaro: "Condanna 8 anni ripaga di sofferenza"

"Questa sentenza mi ripaga di tutta la sofferenza patita". Così Gessica Notaro, sfregiata con l'acido dal suo ex, commenta la sentenza del Tribunale monocratico di Rimini, che condanna l'uomo, Eddy Tavares, a 8 anni per atti persecutori nei suoi confronti. "Non ci credo, non è possibile", dice invece il 29enne di Capo Verde, aggiungendo: "Per gli omicidi si prende molto meno".