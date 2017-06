Senzatetto ucciso a Bologna, algerino condannato a 20 anni

Il Tribunale di Bologna ha condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato Hicembe Abdali, algerino 39enne a processo per l'omicidio di Sall Abdoulaye, senzatetto senegalese 46enne morto la notte del 24 luglio 2016 con una coltellata alla gola. Il giudice ha escluso l'aggravante dei futili motivi, mentre ha confermato la recidiva reiterata per l'imputato, che a pena espiata dovrà passare altri tre anni in libertà vigilata.