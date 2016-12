Scossa di terremoto tra Mantova, Rovigo e Ferrara: magnitudo 3.1, non si segnalano danni

Alle 5.31 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 tra Mantova, Rovigo e Ferrara . Secondo i rilevamenti dell'Ingv , Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 6 chilometri di profondità ed epicentro in prossimità del comune mantovano di Felonica . Non si segnalano danni.

Nella serata di mercoledì i sismografi dell'Ingv avevano rilevato una scossa più lieve, di magnitudo 2.3 e profondità 9 chilometri, in provincia di Ferrara.



Trema anche l'Alessandrino - Un'altra lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata prima dell'alba al confine tra le province di Alessandria e Pavia. Lo conferma la Sala Sismica dell'Ingv. L'ipocentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in una ventina di Comuni del Pavese e dell'Alessandrino, ma non si segnalano danni.