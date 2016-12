Scossa di terremoto magnitudo 3.7 in provincia di Reggio Emilia: la paura si diffonde sui social

Una scossa sismica è avvenuta alle 6:52 in provincia di Reggio Emilia (latitudine 44.77, longitudine 10.67). A quanto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) il terremoto è stato di magnitudo 3.7, ad una profondità di 26 chilometri. Terremoto avvertito chiaramente dalla popolazione che si è scatenata sui social. Scattati tutti i controlli ma per ora non si registrano danni.