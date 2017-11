Scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Modena

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in provincia di Modena. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro 4 chilometri da Sestola. Non si segnalano per ora danni a persone o cose.