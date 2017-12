Scontro tra auto nel Piacentino, morta una 74enne

Tragico incidente stradale in provincia di Piacenza: due auto si sono scontrate all'incrocio fra la strada statale 45 e la provinciale per Podenzano. Una donna di 74 anni, estratta ancora viva dalla Fiat Punto guidata dal marito, è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio dei carabinieri. Nello stesso incidente sono rimaste ferite altre tre persone.