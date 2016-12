Scontri Bologna, sei i Cc feriti

14:25 - Sono 19 i feriti delle forze dell'ordine impegnate a Bologna nei due scontri con i collettivi antagonisti, in Via Castiglione mentre parlava il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, e in Piazza Cavour e via Garibaldi nel tentativo di sfondare e raggiungere il presidio di Forza Nuova in piazza San Domenico. Si tratta di sei carabinieri, prognosi tra 2 e 20 giorni, e 13 poliziotti, tra i 7 e i 12 per perforazione del timpano.