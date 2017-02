Scontri Bologna, Salvini: usare insetticida, non studenti ma balordi

"Bisogna fare una bella retata e usare gli idranti. Serve l'insetticida, questi sono dei balordi". Con queste parole il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, ha commentato gli scontri tra polizia e studenti all'Università di Bologna. "Vanno tutelati i ragazzi che vanno in ateneo per studiare", ha aggiunto condannando le proteste contro i tornelli in biblioteca portate avanti dagli attivisti del Collettivo universitario autonomo.