Schianto tra auto nel Piacentino: due morti e quattro feriti

Due persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto a Chiavenna Landi, sul rettilineo per Cortemaggiore, nel Piacentino. Una terza persona è rimasta ferita gravemente, altre tre lo sono in modo più lieve. Le tre auto sono finite fuori strada dopo un sorpasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola e Piacenza, due pattuglie della polizia stradale di Piacenza e il 118 con tre ambulanze e un'auto medica.