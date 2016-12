Schianto nel Piacentino: un morto

Un moldavo di 45 anni è morto e tre connazionali sono rimasti feriti, uno estratto dalle lamiere in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto a Gerbido, nel Piacentino. I quattro viaggiavano su uma Bmw che è sbandata schiantandosi contro un guardrail. La vittima viveva a Piacenza e lavorava come meccanico. Sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia municipale. Le cause sono in fase di accertamento.