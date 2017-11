Sassuolo, 35enne sgozzato in strada durante una rissa

Uno straniero di circa 35 anni, probabilmente magrebino, è morto nella tarda serata di domenica a Sassuolo (Modena), colpito alla gola con un coccio di bottiglia, in seguito a una rissa. Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi, ma il 35enne è deceduto poco dopo a causa della ferita, che gli aveva provocato una copiosa perdita di sangue. L'episodio è avvenuto in via Radici in Piano, una zona nota anche come piazza di spaccio di stupefacenti.