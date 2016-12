Salvini a Bologna: scontri polizia-collettivi in Piazza Maggiore

Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 1 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 2 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 3 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 4 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 5 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 6 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 7 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 8 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 9 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 10 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 11 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 12 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 13 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 14 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 15 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 16 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 17 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 18 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 19 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 20 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta 21 di 21 LaPresse LaPresse Salvini imbavagliato a Bologna per protesta leggi dopo slideshow ingrandisci

"Quando avremo finito con le ruspe coi campi rom, cominceremo coi centri sociali". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega Nord, parlando, in piazza Maggiore, sulla porta del Comune di Bologna, dove ha tenuto la sua iniziativa elettorale dopo che gli era stata negata piazza Verdi.



Salvini, per protestare contro la decisione del Questore si è presentato in piazza imbavagliato e con uno striscione, tenuto insieme alla candidata leghista Lucia Borgonzoni, con scritto "liberiamo Bologna". "Sono 50 sfigati che dovrebbero essere rieducati con le buone maniere come facevano i loro amichetti in Unione Sovietica - ha detto - la cosa indegna è l'atteggiamento del sindaco Virginio Merola, imbarazzante, vogliamo mandarlo a casa. La provocazione non è che alcuni bolognesi vogliano andare in piazza Verdi, ma che Merola tolleri e coccoli queste persone".



Due gruppi di contestatori - I contestatori erano divisi in 2 gruppi, tenuti all'esterno di piazza Maggiore: uno più nutrito in zona università, fermato da una carica della polizia in via Zamboni e tornato in piazza Verdi. Un altro gruppo, il collettivo Hobo, è stato tenuto al limite della piazza. Nella corsa della giornata cinque persone sono state fermate e subito rilasciate.