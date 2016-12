Ruba una bici, ma il legittimo proprietario lo ferma e non lo lascia scappare... e il ladro chiama i carabinieri

Stava cercando di rubare una bicicletta davanti alla stazione ferroviaria, ma il proprietario l'ha colto in flagrante. L'uomo ha dunque bloccato il ladro impedendogli di scappare. E il malvivente, anziché arrendersi, ha chiamato i carabinieri, spiegando che qualcuno lo aveva di fatto "sequestrato" e non gli aveva consentito di andarsene. Come racconta La Gazzetta di Modena, il paradossale episodio è avvenuto il 16 luglio in piazzale Marconi a Reggio Emilia.