Romagna, la denuncia della Cgil: niente lavoro in albergo perché è nero

Non è stato assunto da un albergo di Cervia ( Ravenna ) per la stagione estiva perché nero . A denunciare il fatto la Filcams-Cgil di Ravenna che sta assistendo legalmente Paolo, milanese che si è visto rifiutare un'assunzione già concordata. Paolo, dopo avere inviato via mail la copia della carta di identità, ha ricevuto un sms, con il quale il datore di lavoro si scusava per non "poter mettere in sala ragazzi di colore ".

Paolo, che ha già alcune esperienze nel settore turistico e ricettivo, anche nella riviera romagnola, aveva risposto da Milano a un annuncio per lavorare nella stagione giugno-settembre 2017 in un hotel di Cervia.



Il fatto, secondo quanto riferiscono Manuela Trancossi, della segreteria provinciale della Cgil, e Paolo Bragaglia, dell'ufficio vertenze del sindacato, risale al 18 giugno quando il lavoratore, dopo avere inviato via mail la copia della carta di identità necessaria a perfezionare il contratto di assunzione per il quale c'era già un accordo, ha ricevuto il rifiuto.



Il messaggio incriminato - "Mi dispiace Paolo ma non posso mettere ragazzi di colore in sala qui in Romagna la gente e' molto indietro con mentalità scusami ma non posso farti venire giù ciao", questo il testo del messaggio diffuso dalla Cgil.



"Siamo di fronte a un evidente caso di discriminazione razziale - dicono i responsabili della Filcams-Cgil - in cui a un danno patrimoniale per avere perso la stagione lavorativa si somma l'umiliazione e la profonda ingiustizia di cui si è vittima. Siamo certi che la Romagna saprà distinguersi dall'inaccettabile connotazione riservatale dall'albergatore".