Rogo in negozio, grave il titolare

Un uomo di 57 anni, titolare di una bigiotteria nel centro di Bologna, versa in gravi condizioni dopo essere rimasto intrappolato nell'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio nel suo negozio. Intossicato dal fumo, è stato rianimato per circa mezz'ora dai soccorritori fino a quando non ha dato lievi segni di ripresa. Da chiarire le cause del rogo: il negozio avrebbe cessato l'attività il 31 luglio. Non si esclude il gesto volontario.