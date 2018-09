Ritrovato morto il 16enne scomparso nel Modenese, un minorenne confessa il delitto

Il ritrovamento del cadavere del 16enne Giuseppe Balboni Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il cadavere dell'adolescente è stato trovato all'interno di un pozzo in località Tiola ed è stato estratto grazie all'intervento dei sommozzatori. Una ferita provocata da un colpo di pistola trovata sul cadavere ha subito fatto propendere gli investigatori per l'ipotesi dell'omicidio: i carabinieri hanno così ascoltato diversi amici del giovane. Proprio uno di loro, un minorenne, durante l'interrogatorio ha confessato il delitto, raccontando di aver usato la pistola del padre. Non è stato invece chiarito il movente. Per il giovane la Procura ha emesso un provvedimento di fermo con l'accusa di omicidio.