Rissa per lo spaccio a Riccione: tre 18enni accoltellati in spiaggia

Tre 18enni, tutti della provincia di Como, sono stati feriti a coltellate nella notte sulla spiaggia di Riccione, dove era in corso un concerto. Uno di loro, raggiunto da un fendente all'addome, è stato trasportato all'ospedale cittadino, dove è in condizioni critiche. L'accoltellamento è avvenuto durante una rissa tra italiani e magrebini per la ripartizione delle zone dello spaccio nella città romagnola: i carabinieri hanno arrestato 7 persone.