Rimini, turista muore in mare

Rimini

Stava nuotando quando è stata colta da un malore ed è morta nonostante i soccorsi, prestati prima dai bagnini di salvataggio e poi dai medici del 118. La vittima è una donna francese di 75 anni che era in vacanza con un gruppo di connazionali a Torre Pedrera (Rimini Nord). I bagnini sono intervenuti quando l'hanno vista finire sott'acqua e le hanno praticato il primo soccorso, in attesa dell'ambulanza, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare.