Rimini, trovato cadavere di donna in una valigia abbandonata al porto

Macabro ritrovamento a Rimini: dalle acque del porto è stato recuperato un trolley contenente il cadavere smembrato di una donna. A fare la scoperta è stato un passante che, insospettito per la presenza della valigia abbandonata, ha avvertito i carabinieri. Il corpo della vittima non presentava ferite o segni evidenti di violenza. Potrebbe essere morta per strangolamento o soffocata.