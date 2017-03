Rimini, si schianta mentre viaggia in auto: muore un 38enne

Per un incidente stradale, mentre viaggiava in auto, è morto a Miramare, una frazione di Rimini, un uomo di 38 anni. L'uomo si è schiantato contro un "ostacolo fisso" poco dopo le 23 mentre si trovava su via Cavalieri Vittorio Veneto. Lo si legge in una nota del 118 "Romagna soccorso", che è intervenuto con un'ambulanza. Chiamati anche i vigili del fuoco e i vigili urbani. Da accertare le cause dell'incidente.