Rimini, sei arresti per estorsione

Operazione dei carabinieri di Rimini contro una banda specializzata nelle estorsioni, nelle truffe e ne riciclaggio. Sei persone sono state arrestate mentre per tre è stato notificato l'obbligo di firma e undici sono stati deferiti in stato di libertà.Le indagini ha rivelato i rapporti di affari tra gli indagati residenti in Romagna ed esponenti dei clan camorristici di Napoli che gestivano un sistema di riciclaggio del denaro.