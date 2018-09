Rimini, niente funerale in chiesa al re dei "vitelloni": la famiglia di Zanza protesta

Niente funerali in chiesa per Maurizio Zanfanti , noto come Zanza. Come riferito dalla famiglia del re dei "vitelloni", deceduto dopo un rapporto sessuale con una 23enne , il parroco di Regina Pacis si è rifiutato di celebrare le esequie. La Diocesi di Rimini ha precisato che era stata proposta una celebrazione in forma riservata, che però non è stata accolta. I funerali si terranno comunque con il rito cattolico nel cimitero monumentale di Rimini.

"A Regina Pacis, Maurizio aveva fatto la comunione e la cresima. E poi è proprio la chiesa vicino a casa sua", ha detto la zia al Resto del Carlino. La famiglia voleva che i funerali si svolgessero in chiesa, ma l'agenzia di pompe funebri ha comunicato che non era possibile. "Ci è stato spiegato che il parroco preferiva evitare che i funerali venissero celebrati a Regina Pacis, per il troppo clamore mediatico che la morte di Maurizio ha sollevato".



"Non siamo rimasti stupiti e amareggiati solo noi, ma anche i tanti conoscenti che in queste ore ci hanno chiamati per informarsi dell'ora e del luogo dei funerali", hanno concluso i familiari. Intanto il parroco di Regina Pacis non ha voluto rilasciare commenti: "Mi hanno chiamato in tanti per Zanza, non intendo fare alcuna dichiarazione", ha detto il sacerdote.



Diocesi di Rimini: "Mai inteso rifiutare il funerale religioso" - "La Chiesa riminese non ha mai inteso rifiutare il funerale religioso al defunto Maurizio Zanfanti. Le esequie di 'Mauro', come lo chiamavano gli amici e i familiari, si svolgeranno sabato 29 settembre, alle 15 presso la chiesa San Francesco, al cimitero di Rimini, come concordato da Amir, l'agenzia di pompe funebri incaricata dalla famiglia, e il rettore della chiesa, don Mario Antolini". E' quanto scrive, in una nota, la Diocesi di Rimini, chiarendo la propria posizione.



"La Chiesa di Rimini - si legge in un passaggio della nota - si unisce al dolore della famiglia Zanfanti per la perdita del loro caro Maurizio e assicura preghiera e cristiana vicinanza per il defunto. Per la Chiesa Cattolica e' quanto mai importante vivere e valorizzare cristianamente il momento della morte e sepoltura cristiana di un fedele defunto".