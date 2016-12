Rimini, muore mentre gioca a tennis

Un uomo di 29 anni, originario di Cesenatico, è morto durante una partita di tennis in un albergo di Bellaria Igea Marina (Rimini). Il giovane si è accasciato improvvisamente mentre giocava. Portato in ospedale dall'ambulanza, è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. La causa del decesso potrebbe essere stata un infarto fulminante.