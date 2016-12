Rimini, falso allarme bomba in stazione: disagi per i viaggiatori

Una valigia sospetta, lasciata incustodita , ha fatto scattare un allarme bomba alla stazione di Rimini . In attesa degli artificieri, lo scalo ferroviario è stato evacuato ed è stata bloccata la circolazione dei treni in entrambe le direzioni. Intorno alle 12.35, dopo che gli artificieri hanno aperto la valigia e vi hanno trovato dentro solo alcuni effetti personali , è arrivato il nulla osta per la ripresa della circolazione.

L'allarme era scattato alle 10.35. E' stato messo in pratica il protocollo previsto in questi casi: davanti alla valigetta sono stati posizionati due "vagoni-scudo" che avrebbero avuto lo scopo di contenere gli effetti se in quella valigetta ci fosse stato davvero dell'esplosivo. Poi sono intervenuti gli artificieri.



La polizia sta indagando per capire se la valigetta appartenga a qualcuno che l'ha dimenticata sulla banchina, oppure se sia stata rubata.



Tanti disagi per chi viaggia - I disagi per i viaggiatori non sono pochi, anche viste le numerose persone che stanno viaggiando in direzione sud. Quattro treni regionali sono stati cancellati e ritardi fino a 60 minuti si sono accumulati per alcuni treni a lunga percorrenza.