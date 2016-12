Rimini, emiro si perde su golf car e prende l'autostrada A14 per tornare in hotel

Non sapeva più come fare a tornare in albergo. Così un principe degli Emirati arabi uniti ha impostato il navigatore del telefonino e ha detto all'autista di entrare in A14. Peccato solo che non fosse a bordo della sua auto ma di una semplice golf car, il miniveicolo che si utilizza per gli spostamenti nei campi da golf. Preso il ticket al casello, si è immesso in autostrada in direzione sud. Ma è stato bloccato dalla Polizia Stradale.