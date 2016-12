Rimini, due bimbi aggrediti da cani

Due bambini di 6 e 8 anni sono stati aggrediti da due cani in centro storico a Rimini. Insieme ai genitori, facevano parte di una comitiva di turisti austriaci e russi in visita: arrivati quasi davanti al Duomo sono stati attaccati dai cani di due uomini, due hippy, un polacco e un russo che stavano dormendo stesi sull'erba delle aiuole del viale. Tanta paura per i piccoli che, subito soccorsi, non hanno riportato ferite gravi.