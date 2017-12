Rimini, diventano genitori a 55 anni dopo aver perso il loro unico figlio

La tragedia - Era il 10 luglio 2016, Maurizio si trovava a 12 miglia dal porto di Pesaro e si stava allenando nelle immersioni in apnea. La sua grande passione. Ne aveva fatte due in mattinata con il padre e l'ultima da solo, sempre con pinne e maschera. Doveva stare sott'acqua due minuti, invece non è più riemerso. A recuperare il corpo del 16enne è stato il padre che si è tuffato con le bombole d'ossigeno e l'ha trovato esanime a 25 metri di profondità. A nulla è servito il tantivo di rianimazione. Zak è morto a causa di una malattia congenita al cuore che non gli era stata mai diagnosticata: la miocardiopatia ipertrofica.



La gravidanza - "Davanti alla bara di Maurizio - ha detto Marina Marcato, la mamma di Zak, al Resto del Carlino - mio marito Rino mi disse 'io voglio un altro figlio'. La donna, che aveva ormai 54 anni, ha pensato che il marito fosse "impazzito". Ma dopo soli quindici giorni i due coniugi hanno deciso di tentare l'impossibile. Marina ha iniziato una cura ormonale specifica per donne in età matura. A marzo 2017 è rimasta incinta.



La nascita di Brando Michael - Dopo meno di nove mesi è venuto al mondo Brando Michael Zanzani. "Michael" come il soccorritore che per due ore cercò di rianimare invano Maurizio. "Ora torniamo a vivere - ha affermato Marina - e il nostro Zak, che di sicuro da lassù ci ha aiutato in questa gravidanza, ha un fratellino. Non avrei mai pensato di diventare madre un’altra volta, che mi sarei sentita chiamare mamma da un altro bambino. Che è la fotocopia di Maurizio."