Rimini, clochard muore in stazione

00:18 - Un clochard di nazionalità nigeriana, 54 anni, è deceduto davanti a molte persone in attesa del treno alla stazione di Rimini. L'uomo era un "ospite" abituale della stazione. Il magistrato di turno ha disposto il ricovero della salma alla medicina legale in attesa dell'autopsia. Il nigeriano era conosciuto dagli addetti della stazione, che spesso l'hanno visto aggirarsi in zona ubriaco. Si ipotizza un malore.