Rimini, cade da secondo piano di una colonia: grave un bambino

Un bambino di 4 anni originario dell'Est Europa è precipitato dal secondo piano di una colonia, facendo un volo di circa sei metri: ora è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è accaduto a Misano Adriatico (Rimini). Per cause in corso di accertamento il piccolo è volato giù dalla struttura. Le sue condizioni sono gravi ed è stato necessario il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena.