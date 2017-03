Rimini, cadavere di donna in trolley: forse morta per denutrizione

Denutrizione: sarebbe questa la causa di morte della donna asiatica trovata all'interno di una valigia abbandonata lungo la banchina del porto canale di Rimini, ritrovata sabato mattina. L'autopsia non ha evidenziato cause esterne che possano aver provocato la morte ed esclude il decesso per asfissia o annegamento. E' quindi ipotizzabile che fosse in fin di vita quando è stata messa da qualcuno all'interno della valigia.